¡Vota! [Total: 0 Media: 0]

¿Por qué te gustaría ser la próxima Reina de la Huerta?Me gustaría ser Reina de la Huerta para poder representar a nuestra Región, tanto dentro como fuera de ella. Mostrar todo lo que nuestra Región de Murcia esconde: sus monumentos históricos; sus pueblos, tan llenos de esencia historia y cultura. Quiero que se conozca todo sobre nuestra huerta, sobre la gran variedad que tenemos y la gastronomía tan exquisita. Invitarlos a que disfruten de nuestro clima tan maravilloso, que nos hace ser únicos. Si tuviera que definirla elegiría tres palabras: belleza, embrujo y un tesoro aún por descubrir..

¿Qué significa para ti formar parte de una peña huertana?

Formar parte de una peña significa convivencia, tradición y trabajo en equipo.

Un rincón de Murcia donde perderte…

La verdad que es difícil elegir sólo un lugar, pero me quedaría con Las Fuentes del Marques en Caravaca de la Cruz

¿Qué te parecen los actos de convivencia entre las candidatas?

Me parece brillante, ya que es una forma de que nos conozcan mejor, de que puedan ver como somos tanto dentro como fuera, y así tener más posibilidades.

¿Cómo se debería potenciar el uso del traje de huertana entre las mujeres?

Se debería potenciar desde pequeños: llevarlo a los colegios que se vayan familiarizando con él, que las familias ayuden a que las jóvenes vean el traje de huertana normal, cómodo y una forma de sentirse orgullosas de ser murcianas.

¿Qué cualidades debe tener la Reina de la Huerta?

Debe tener cultura, presencia, simpatía, saber estar, sencilla y originalidad.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta disfrutar de mi familia, compartir momentos y, sobre todo, montar a caballo.

¿Cómo ves el futuro de los jóvenes en España?

La verdad que soy bastante positiva. Sé que esto es un proceso lento, pero que poco a poco nuestro futuro se irá abriendo y cada vez a mejor, ya que los jóvenes cada vez se forman mejor para un futuro.