Carla Aguirre: “El cuidado de los caballos en Caravaca en la fiesta del 2 de mayo es máximo”

El caballo es el protagonista inconfundible dentro del festejo de los Caballos del Vino, que opta a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y, para mejorar su rendimiento y su bienestar, gracias a la colaboración entre la Universidad de Murcia y la empresa Eqmetrics, se está preparando una aplicación informática que permite controlar el estado de salud de los equinos. Carla Aguirre, del Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, se está encargando de validar todas las mediciones del proyecto.

¿Cómo nace esta colaboración para crear la aplicación?

La empresa murciana Eqmetric hace un par de años tuvo la idea de crear un dispositivo para intentar mejorar y optimizar la salud del caballo. Un dispositivo que intenta diferenciarse de la competencia siendo muy riguroso a nivel científico con todas las mediciones y para eso, tanto el hospital veterinario como yo hemos intentado apoyarlos en todo lo posible.

Se encargará de validar esas mediciones. ¿Qué parámetros controlará?

Ahora mismo estamos en una fase de desarrollo. En este momento está finalizada la primera fase en la que el dispositivo mide la temperatura del caballo. También incorporaba una cosa muy novedosa, que hasta ahora únicamente incorporaban algunos dispositivos más enfocados a temas veterinarios y no tanto a nivel de usuario: la frecuencia cardiaca, dando la posibilidad de que si el dispositivo lanza una alarma, se pueda hacer un electrocardiograma y enviárselo a tu veterinario. También puede medir la velocidad a la que está moviéndose el caballo. Aunque aquí muchas veces no le damos tanta importancia, porque no está tan implantada la industria del caballo de carreras, a nivel mundial es enorme la cantidad de volumen económico que genera este mundo. El dispositivo tiene una proyección muy importante y, en el caso de los Caballos del Vino, pensamos que también será de gran utilidad, por eso hemos elegido el festejo para mostrarles como los caballos que van a participar en la carrera están sanos, y enseñarles a los propietarios y a los entrenadores cómo pueden conseguir mejores resultados para que la fiesta cada vez siga siendo más atractiva y tenga más competencia. Así, si existe algún problema durante el festejo, seamos capaces de detectarlo lo antes posible, poner remedio y poder solucionarlo.

Hablando dentro del mundo de los Caballos del Vino, el control de estos parámetros mejorará el rendimiento del caballo.

Claro, la idea como en cualquier entrenamiento y extrapolándolo a los humanos ahora que está tan de moda el tema del running, uno parte de una base inicial en la que coge una serie de parámetros objetivos, después fijamos un entrenamiento que en función de cuál sea tú estado físico podrá ser más o menos exigente, y una vez que vaya realizando ese entrenamiento volver a medir esos parámetros para ver cómo has evolucionado, porque las cosas para poder objetivizarlas hay que cuantificarlas. Lo que también pretendemos es enseñarles como algunos parámetros son fácilmente objetivables, desde el punto de vista del propietario del caballo. Lo único que hace falta es fijarse y saber lo que tenemos que mirar, como, por ejemplo, contar la frecuencia del caballo antes de empezar un ejercicio y después del entrenamiento, para ver que estamos dentro de lo normal, cuánto tarda en recuperarse y observar que cuando estamos entrenando un mes, esa frecuencia respiratoria ha ido bajando progresivamente, esos factores supondrán que ha mejorado la capacidad de ese caballo a nivel de consumo de oxígeno y capacidad aeróbica, si por el contrario veo que empeora, algo está pasando.

Comentaba que el usuario no tiene porqué ser veterinario. ¿En esta fase o en posteriores el dispositivo incorporará avisos para que el usuario sepa en cada momento cómo actuar, cuando salte una alarma?

Se quiere diseñar, a diferencia de otros equipos que te dan una medida absoluta, que el dispositivo lleve una progresión gráfica, para que puedas saber cómo están afectando los entrenamientos al caballo. Así se podrá saber cuando sucede algo puntual y actuar de manera inmediata. Tenemos tres escalafones: el propietario, el entrenador y luego el veterinario. Lo que el dispositivo mostrará son una serie de alarmas intermedias para saber en cada momento dónde tienes que recurrir.

¿Cuándo comenzarán las pruebas de la aplicación?

Queremos ponerla en práctica el 4 de marzo, en un entrenamiento donde participarán varias Peñas Caballistas. Allí estaremos con el dispositivo, asesorando a los caballistas y realizando mediciones para ver cómo se comporta el caballo. Así, ellos después podrán seguir monitorizando su caballo hasta el próximo dos de mayo, de momento sin aparato.

Ha estado muchos años viniendo a Caravaca en la mañana del dos de mayo con el equipo veterinario. ¿Qué es lo que más se demanda esa mañana?

Es más muchas veces el nerviosismo de las Peñas, de los propietarios o de los propios caballistas, a que realmente los caballos se encuentren mal. Lo cierto es que esa mañana no existen muchas incidencias. Sí que es cierto que como los sacan y les dan de comer muy temprano para vestirlos, cambia la rutina diaria del caballo, también es cierto que las peñas están muy concienciadas y el cuidado del caballo es máximo. A lo largo de esa mañana se reciben muchas llamadas, generalmente sin ninguna gravedad.