Sube la temperatura en Águilas

El primer desfile de Carnaval de la localidad reúne a la corte de Luis XVI, a aspirantes a ganar Eurovisión o a un resucitado Fidel Castro - El pasacalles contó también con logradas coreografías y con trajes con elegantes plumas como eje central

Un artículo de Jaime Zaragoza

«Este no es solo el carnaval de Águilas, ni solo el de la Región, este es el Carnaval de España, es el mejor carnaval del país». Con estas palabras calificó el consejero de Turismo, Juan Hernández, el espectáculo del desfile del Carnaval de Águilas, unas palabras que también las suscribirían las 20.000 personas, que según fuentes municipales, presenciaron el desfile, puesto que el espectáculo del gran teatro en el que se convirtió la Avd. Juan Carlos I y la Calle Rey Carlos III es muy difícil de presenciar en otro lugar que no sea Águilas y en carnaval. El colorido, la fantasía, el humor, la ironía, las coreografías, la elegancia y las impresionantes carrozas hacen que este carnaval sea único.

Si a estos ingredientes le sumamos la climatología que tuvo Águilas ayer –a la hora del desfile los termómetros registraban 20 grados–, esta cita se convierte en algo idílico sin salir de la península. En las gradas estuvieron presentes, acompañando a la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, el consejero de Turismo Juan Hernández; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, los diputados nacionales José Luis Martínez y Emilio Ivars, el senador Juan Luis Soto; y los alcaldes de municipios vecinos: Francisco Jodar de Lorca, Joaquín Hernández de Lorquí, María Dolores Muñoz de Bullas, Pedro López de La Unión, María del Carmen Morales de Beniel y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, entre un gran número de invitados que no se quisieron perder el espectáculo.

La batukada Sambaleña fue calentando los motores de los espectadores, para abrir paso al Ballet Oficial de la Federación de Peñas, dirigido por Toni Molina, que abrió el espectáculo con una puesta en escena digna de los mejores escenarios del país, con unas coreografías y unos diseños de color verde y negro, con encajes y unos estilizados tocados, arrancando los primeros aplausos de las gradas con un avance de lo que llegaba detrás no iba a defraudar, y así fue. La Musa, Tatiana Pianelo, y su Peña Toscana fue la mezcla de todos los ingredientes de fantasía, con una exquisita elegancia y una cuidada coreografía, con unos tonos naranja y plateados, con un juego de colores que provocaban las plumas de sus espalderas que levantaron a los espectadores de sus asientos al grito de «Musa, Musa, Musa».

Tras los individuales, comenzó el desfile de la cantera carnavaleña, entre las que estaban las peñas infantiles, que volvieron a demostrar el gran futuro que tiene esta fiesta. Serpentina Infantil, Sumatra, Diversity Dance, y las multitudinarias Sinergia con más de 100 componentes o Azabache, dejaron impresionados a los espectadores.

La anárquica Clanka comenzó con el desfile de las peñas adultas, sucediéndose el de delirium con una fantasía de la corte de Luis XVI. Entre el ejemplo de voluntad de peñas encontramos a Divina o 2004, en las que la edad de sus miembros no es impedimento para desfilar. La ironía de la Peña No Lo Sé, que buscaba como objetivo ganar Eurovisión, dio pasó a la popular Matalentiscos´Boy, con su carroza y su famoso tobogán transformado en la serie de dibujos animados La Bola de Dragón, seguidos del mundo infantil, de Mickey Mouse, que representó la película de Drave. Los Amantes del Chichi llegaron con la Patrulla Canina y una impresionante carroza que recogía toda la serie; el Pizarrón con fantasías de loros enjaulados; y Las Yayas con un peculiar equipo español de Gimnasia.

Las peñas comenzaron a subir la temperatura y el público entendió que llegaban las más elegantes y estilosas en sus coreografías, como Terpsicore, con un diseño de color nacal y plumas que alternaban los colores rojos y negro, con una coreografía que convertía el temario en un ‘cuadro’ de lujo: Anameis, Almendriqueña, Sumatra, Serpentina, Sinergia, Azabache, Diversity, Ipanema, World Fantasy o Adamantium de Don Carnal, que se presentó como Julio Verne en su Biblioteca y con unos impresionantes candelabros que portaban los componentes de su peña, demostraron por qué el Carnaval es diferente a cualquier otro. Por su parte, la peña El Tangay apareció con un temario del Polo Norte, con cuatro gigantescos osos polares y lanzando nieve.

Pero el humor no faltó con las peñas como el Mogollón, Los Mismos de Siempre o La Rata Loca, que llegó con un ‘resucitado’ Fidel Castro, quien no quería perderse el Carnaval de Paco Rabal. Después de las cuatro horas de desfile, participantes carnavaleños y el público se marchó con ganas de que llegue el próximo desfile que será el martes.

Hoy se celebra la gran noche de los aguileños y mañana es fiesta local, por lo que las calles se convertirán en un espectáculo de imaginación hasta altas horas de la madrugada.