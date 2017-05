Un ‘Flamenco Rosa’ en el asfalto

Las componentes del equipo de Dragon Boat de la asociación MuchoXVivir, integrado por mujeres que han superado un cáncer de mama, dejarán la piragua durante un día para sumarse el 4 de junio a la fiesta de la Carrera de la Mujer de Murcia

DIONI GARCÍA | Murcia vivirá el próximo domingo 4 de junio una gran fiesta lúdico deportiva con la Carrera de la Mujer. En un recorrido de solo 5 kilómetros, que se puede realizar tanto andando como corriendo en un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos, unas cuatro mil mujeres estarán en la línea de salida. Y entre todas ellas, un grupo que ha encontrado en el deporte un modo de vida. Pertenecen a la asociación MuchoXVivir de la Asociación Española contra el Cáncer y hace un año se convirtieron en el primer equipo español de piragüismo en la modalidad de Dragon Boat -embarcaciones con quince palistas de origen asiático- de mujeres que han superado un cáncer de mama. Ellas son ‘Flamenco Rosa’, tienen el apoyo de Melones El Monarca y sus edades están comprendidas entre los 60 y los 38 años de edad.

Maxi Murcia es la capitana del equipo. «Empezamos en abril de 2016 porque la AD Pinatarense hizo en Semana Santa un certamen internacional de Dragon Boat. Este deporte, que aquí se conoce, es muy popular en Francia, Inglaterra o Alemania, donde es muy normal que mujeres que han superado el cáncer de mama lo practiquen debido a los beneficios que tiene por los ejercicios que se hacen con los remos y el tronco del cuerpo», explica la pinatarense, quien añade que en el equipo hay mujeres de toda la Región. Algunas de ellas ya se conocían previamente del grupo «MuchoXVivir. Hacíamos yoga juntas y diversas actividades, pero un día, después de asistir a unas jornadas de puertas abiertas de Dragon Boat, propuse a todas que probáramos y nos encantó», comenta. Los acontecimientos se desarrollaron a una gran velocidad, puesto que «solo una semana después de federarnos, ya estábamos compitiendo en el Campeonato de España. En una prueba nos quedamos las quintas de cinco embarcaciones, y en otras las sextas de seis y las cuartas de cuatro, pero eso es algo que no nos importa, porque lo relevante es que el deporte nos saca de nuestros sofás, porque en tu sofá no resuelves problemas, al contrario, te calientas cada vez más la cabeza, lo que puede ser negativo», relata Maxi, quien añade que «este invierno hemos visto amanecer todos los días en el Mar Menor porque entrenamos de ocho a nueve de la mañana. Alguna vez nos hemos planteado cambiar de hora, hacerlo más tarde, pero pensamos que así nos perdemos el espectáculo del amanecer».

El cáncer de mama le cambia la vida a cualquier mujer, pero lo importante es cómo afrontarlo y tener los apoyos necesarios, tanto familiares como de otras redes sociales, para superar las etapas de crisis. «La enfermedad tiene muchas etapas. Al principio los médicos te van indicando y te dejas llevar. Luego tienes el proceso de volver a recomponerte, de encauzar tu vida, que nunca será igual que antes, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y ya cuando has pasado cuatro años y ves la luz, lo esencial siempre es el apoyo de la gente que tienes más cerca y que saben lo que ha pasado. Pero además, en el grupo MuchoXVivir, nos reunimos los lunes y siempre estamos organizando actividades», explica la capitana de ‘Flamenco Rosa’, quien asegura que a través del deporte todas ellas han encontrado «una energía extra para todos los días».

Pero más allá de la actividad física, el deporte ha aportado a este grupo de entusiastas mujeres la oportunidad de «conocer a gente y de relacionarnos. Yo tengo 54 años y si hace un año y medio alguien me dice que me iba a subir en un barco y que iba a remar en el Dragon Boat, le hubiera dicho que estaba loca, pero el deporte nos ha regalado a todas momentos fantásticos. Pero también te digo que en las galas de la Federación de Piragüismo y del deporte de San Pedro del Pinatar el Pilar de la Horadada, nos han dado menciones especiales, pero ahora ya no nos conformamos con eso, vamos a por lo premios», dice Maxi Murcia, que tiene la misma pasión que cualquier deportista adolescente que un día quiere ser olímpica.