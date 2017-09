López Miras alaba la historia de Cartagena bajo una sonora pitada

Un artículo de Salvador González

Estaba escrito. No en las estrellas, sino en las redes sociales. Durante los últimos días aparecieron mensajes que llamaron al boicot al pregón del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para abrir las fiestas de Carthagineses y Romanos. Y así fue, aunque no con la virulencia que muchos vaticinaron. Hubo pitos y banderas de la provincia marítima, pero nada más.

López Miras fue recibido con una pitada histórica, pese a la gran presencia policial en la plaza del Ayuntamiento, que encajó estoicamente, como se esperaba, y que no lo amilanó para dirigirse a cientos de cartageneros congregados en la plaza del Ayuntamiento: «Me lo vaticinó el oráculo y ningún pito podrá amedrentar la historia de esta ciudad, tres veces milenaria, admirable y admirada; la reina del Mediterráneo».

Incluso destacó esa historia por encima de otras tierras cercanas. «Aquí en Cartagena, es donde la historia echa raíces. Donde podemos proclamar ‘a los vecinos del Norte’, que miles de años os contemplan. Y que nadie, en kilómetros a la redonda, alcanza siquiera a igualar la antigüedad y la historia de Mastia, Qart-Hadast, Cartagonova, de la gran ciudad de Cartagena».

El presidente regional también alabó a personajes históricos de la ciudad, más allá de los acostumbrados Aníbal y Escipión. López Miras se refirió a los cartageneros, a los Cuatro Santos, a Isaac Peral, a Carmen Conde y a Arturo Pérez-Reverte… al padre Turpín y a Juancho… Y a las costumbres locales, como el chambi, la trompa, el ‘a la una la mula’, los icues, la mojama… Unas referencias que tornaron los pitos en aplausos y en la ovación, aunque aún se mantuvieron las muestras de rechazo al jefe del Ejecutivo regional. Le costó casi la voz al tener que alzarla por encima de los pitidos, y de hecho se le quebraba al final de su discurso.

«Gracias por haberme permitido sentirme de nuevo un cartagenero más», dijo tras recordar años en los que vivió en la ciudad. «Gracias por pregonar las primeras fiestas reconocidas como algo que siempre fueron: internacionales», finalizó haciendo referencia a la recientemente estrenada declaración de Interés Turístico Internacional.

Antes del pregón del presidente regional, el acto contó con las acostumbradas arengas de los generales Aníbal y Escipión y de sus mujeres, Himilce y Emilia Paula. También del presidente de Tropas y Legiones, José Antonio Meca; y del primer teniente de alcalde, Juan Pedro Torralba, que suplió a la alcaldesa Ana Belén Castejón, que no pudo asistir al acto debido al avanzado estado de su embarazo.