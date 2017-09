“¿Por qué no jugamos a crear una ciudad única?”

Un artículo de Nuria Guerrero

En la que es ya la edición número veintiocho de las fiestas de Carthagineses y Romanos, los aliados de tropas y legiones continúan sumándose y no parece que exista riesgo en la tasa de reposición. Pudimos comprobarlo en la mañana de ayer en la Plaza del Ayuntamiento, con la versión diurna del primer gran día de los carthagineses.

La jornada, que supuso un cambio de escenario respecto a ediciones anteriores, arrancó con un acto donde la más joven cantera de carthagineses ofreció un espectáculo de su particular versión de la fundación de Qart Hadast, con música, baile final y confeti incluido.

Vestidos con trajes de época y profundamente metidos en su papel, los más pequeños escenificaron a los personajes de Aníbal, Himilce o Asdrúbal, entre otros, y pusieron voz con sus mensajes al espíritu de unión de sus tropas. «¿Por qué no jugamos todos juntos a crear una ciudad única?», recitaba un joven Asdrúbal para poner paz entre sus compañeros.

«Sería genial que tuviese cinco colinas, como Roma», continuaba, «¡qué cara se les iba a quedar!». Subidos en el escenario, decenas de niños gritaron y juraron su «odio eterno a Roma» y recrearon ante los entusiasmados padres y el público en general sus ganas y su deseo de «fundar una ciudad nueva, que viva en la eternidad, una ciudad más allá del mar… Qart Hadast».

Este acto de la Fundación Infantil sirvió no solo para mostrar esta parte de la historia de la ciudad trimilenaria desde otro punto de vista, sino también para reafirmar que las fiestas de Carthagineses y Romanos no quedan solo en manos de los veteranos.