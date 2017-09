Tropas y legiones suman fuerzas

Un artículo de Nuria Guerrero

Carthagineses y romanos, tropas y legiones, los de Aníbal y los de Escipión; esta vez, unidos en una majestuosa tarde de sábado que colapsó la ciudad por las miles de personas que acudieron a ocupar las primeras filas de calles y terrazas con el fin de no perderse ni un detalle del gran desfile general que ya suena a despedida de las fiestas.

Coreografías, llamaradas de fuego, juegos de luces, coronas, arcos, lanzas, flechas, largos vestidos y armaduras, danzas, rostros serios y otros más amables. Para todo hubo lugar ayer en la que cada año es una de las grandes muestras del trabajo que las fiestas de Carthagineses y Romanos llevan detrás.

El paso firme y la mirada al frente fueron sellos inconfundibles de las horas de ensayo y preparación para este gran desfile conjunto. Antes de las siete de la tarde ya comenzaba a congregarse una gran multitud en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento. Un festero hizo de ‘speaker’ y fue dando paso a las tropas y legiones que comenzaron su camino frente al Palacio Consistorial y recorrieron las calles más emblemáticas de la ciudad acompasados con las bandas de música que les acompañaban.

Tras desfilar por la calle Mayor, Puertas de Murcia, calle del Carmen, Plaza de España y llegar a la Alameda de San Antón, los guerreros se desviaron hacia su estación base, el campamento festero.

Allí les esperaba una larga noche de actos en varias de las tropas y legiones, como el concurso ‘Va de huevos’ de Conquistadores de Iberia, la degustación de migas de Guardia de Tanit, el rapto de la cabra de Laceros Hoplitas o la investidura del nuevo príncipe Toro en Honderos Baleares.

En la calle de los romanos, la legión Nova Carthago Spartaria celebró su particular bautismo de novatos, mientras que la Legió Tercia desarrolló el Nuptiae Romano, y Guardia Pretoriana se encargó del conjuro con queimada.

Todo sucedió en una velada colmada de intriga, de impresionantes vestimentas y de ambiente festivo, no solo por parte de los de Escipión sino que se veía reflejado en todos los festeros y en el público que no quiso perderse una exhibición de historia en la que no faltaron íberos, amazonas, celtas, carthagineses y romanos, todos hermanados bajo un envolvente sonido de tambores.