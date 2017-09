Una fachada llamativa para atraer más visitantes

Un artículo de R. M.

Las tropas y legiones ya están listas para las fiestas que empiezan este viernes y en la Infantería Auxiliar Hispana han decidido este año renovar la cara de su campamento con un montaje novedoso. Un toro recibirá a aquellos festeros y visitantes que decidan pasar por la caseta de esta legión romana.

«Es un toro que simula que va a empezar a embestir. Nuestra idea era que tuviera algo de movimiento. Cuando entras al campamento pasas por debajo del toro. En líneas generales ha gustado», cuenta Fulgencio Ros, presidente de la legión.

Siempre se intenta innovar desde cada uno de los bandos que conforman la Federación de Tropas y Legiones de las fiestas pero no siempre es posible. «Llevábamos tres años con la caseta que habíamos montado con muy pocos recursos y siempre nos rondaba la idea de mejorarla. El pasado año, dando una vuelta por el campamento se nos ocurrió la idea de usar nuestro símbolo, que es el toro, y ahí empezó a fraguarse la idea», afirma Ros con especial ilusión.

Y es que no es sencillo llevar a cabo un proyecto de estas características cuenta el presidente de la tropa: «Ha sido complicado. Por ejemplo, hasta que no ha estado terminada la figura no hemos podido empezar los anclajes de la caseta. Por suerte, hemos llegado a tiempo para las fiestas. Esperamos que guste a los visitantes tanto como a nosotros».

Nuevo vestuario

Además del cambio de cara de su fachada, en la Infantería Auxiliar Hispana también han mudado su vestuario para esta edición de las fiestas. Un cambio que no ha estado exento de polémica. «Hubo un pequeño roce con Mercenarios Íberos porque tienen cierta similitud, pero se solucionó enseguida. Todos somos festeros. Además, los dos representamos a pueblos íberos, por lo que es lógico que nos parezcamos», relata Ros.