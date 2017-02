Las ‘startups’ empiezan a pisar fuerte en la Región

Tecnología e innovación son dos principios que todo emprendedor utiliza como pilares en sus ideas, junto a avanzados conocimientos en marketing y publicidad

Todo puede comenzar en una reunión de un grupo de amigos, por una sensación de vacío al querer encontrar algo específico en Internet y no hallarlo, o, simplemente, por querer ayudar a alguien que lo necesita. Emprender, según la Real Academia Española, significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Las ’startups’ son el reflejo de estas obras emergentes, es decir, un nuevo modelo de negocio, de fuerte componente tecnológico, que en la Región ya tiene una tasa de actividad emprendedora del 5,8 por ciento en 2015, superando ya a la media nacional, que se queda en un 5,7 por ciento.

Resulta complejo acertar en un perfil exacto del emprendedor dado que éste evoluciona cada poco tiempo. Hoy en día las personas que deciden llevar a cabo una idea desde el ámbito empresarial están más preparadas, con una formación específica. En concreto, un 40 por ciento tienen estudios universitarios y de posgrado, según el Instituto de Fomento (INFO), y con una educación complementaria en materia de nuevas estrategias de publicidad, avanzados conocimientos en tecnología, usos de las redes sociales, empleo de diversas plataformas multimedia y conocimiento en los términos y anglicismos más usados en marketing, como por ejemplo ‘branding’, ‘packaging’ o ‘prosumer’.

En la Región, ocho de cada diez emprendedores comenzaron su idea porque estaban predestinados a ello, es decir, cumplen el perfil vocacional. La tasa de emprendimiento por necesidad, según el INFO, se situaba hace dos años en un 20,6 por ciento, una cifra casi residual si la comparamos con el 79,4 por ciento de emprendimiento vocacional. Los nuevos empresarios han dejado de tener miedo al fracaso como un obstáculo para iniciar su actividad emprendedora en la Región. Visto desde otro ángulo, la principal razón que lleva a los emprendedores regionales a crear una empresa cuando observan una oportunidad de negocio es el deseo de conseguir una mayor independencia y libertad de actuación en su actividad laboral. Así lo aseguran el 70 por ciento de ellos.

La consolidación del emprendimiento femenino ya supone la mitad del perfil de empresario innovador de la Región. A este dato se le suma, además, que el emprendedor murciano resulta ser una persona joven, con una media de edad de 38 años. por debajo de la media española.

Las tecnológicas tendrán recursos para triunfar

Los eventos preparados para el miércoles, 8 de febrero, incluidos en la Semana Europea de las ‘Startups’ permitirá obtener información específica de los recursos que ofrece la Región de Murcia a los emprendedores. Las compañías tendrán a su disposición a los principales agentes empresariales regionales, quienes les informarán detalladamente en función del recurso que estén buscando. Javier Celdrán, director del INFO, abrirá la jornada presentando la agenda de eventos, entre los que se encuentran una conferencia impartida por Ricardo Carrero, CEO de la empresa Ringsoth y una entrevista a la periodista Maria José Moreno, CEO de la empresa de comunicación Orion. En el área de trabajo que tienen previsto realizar en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), se presentarán recursos de apoyo en fases iniciales de la empresa y a la constitución de ésta, sus trámites y aspectos legales, al igual que también recursos de financiación pública y privada, gestión de ayudas, subvenciones.

EJEMPLOS DE ÉXITO

El Estante de Murcia: el mejor sabor de la Región

Mª José Albacete. «Si hay algo que enamora de Murcia es su gastronomía, y quien viene de fuera se queda con las ganas de poder llevarse a casa nuestros crujientes de pimentón, la mermelada de limón o nuestras cervezas artesanas», dice María José Albacete, ingeniera agroalimentaria. En sus manos está El Estante de Murcia, un centro comercial de productos murcianos en Internet, es decir, un ‘marketplace’ donde diferentes marcas de la Región venden sus artículos. «Nosotros recogemos los productos murcianos de diferentes tiendas o empresas, los llevamos al Estante, los reunimos en un paquete y los enviamos al cliente». Su objetivo principal es hacer posicionamiento de marcas alimenticias de la Región, es decir, «fomentar la Marca Murcia, hacerles ver a las empresas de aquí que con este sistema de venta online, junto a redes sociales, potencian la difusión en bloque de productos que solo se encuentran en la Región. Como buque insignia, la emprendedora presenta sus cajas personalizadas como el regalo perfecto para amigos y familiares.

Solete: un proyecto para madres 2.0

Sofía Aragón. Con 22 años y dos hijas, esta murciana ha decidido darle al papel de madre una visión empresarial y multimedia. Los crochet, y más concretamente, los ‘amigurumis’ son las manualidades que ha empezado a comercializar a través de Solete, una familia empresarial que comenzó su andadura en Internet con el nacimiento de Daniela y Diana, las protagonistas de todas las redes sociales que enamoran a toda una comunidad de madres en Instagram, Facebook y You Tube. Es en esta última plataforma donde Sofía ha empezado una vida como ‘youtuber’ mostrando tanto sus momentos con la familia como las tendencias más destacadas en moda para niños y madres. «Quiero fidelizar a un público cuidando la imagen de los productos que vendo, personalizarlos para cada una de las mamás, mostrando también parte de mi vida a una comunidad donde también compro, interactúo vendo y comparto», explica Sofía. «He empezado a hacer aquello que he admiro durante mucho tiempo y que nunca pensé que haría». Su intención para el futuro es seguir conociendo a sus seguidoras y ofrecer un servicio cada vez más personalizado e individualizando.

Flecho: un aparato para ver dónde pinchar

Jose Alberto García. ‘Flecho’ nace de un grupo formado por un ingeniero de telecomunicaciones y dos cardiólogos. Estos dos médicos del proyecto propusieron un dispositivo compacto y portátil que tenga todo lo necesario para realizar ecografías. “Buscábamos un aparato de diagnóstico de bolsillo, el médico en todo momento tiene este dispositivo para saber dónde está pinchando, donde está la aguja y pueda ver con la máxima nitidez posible el sitio donde quiere llegar”, comenta García. Tiene como función guiar las punciones en las venas gruesas pero en un futuro pretenden darle una mayor resolución que permita visionar las más pequeñas, incluso destinar el aparato a ecografías en animales o embarazadas. El proyecto tiene un primer prototipo que ya ha sido probado con éxito. «El médico coloca verticalmente el ecógrafo portátil sobre la superficie del paciente, conforme se va pinchando, se va viendo el avance de la aguja», comenta García. El equipo confía en poder salvar numerosas vidas con ésto y poder incluirlo en el equipo médico de las ambulancias.

Vegaffinity: las hamburguesas ya no son tan caras

Jesús Cerezuela. Los productos vegetarianos o veganos tienen la mala fama de ser caros. Desde la plataforma Vegaffinity intentan quitarle esa mala fama. Su director, Jesús Cerezuela, sigue una dieta vegana desde hace 4 años y, cuando empezó, comenta que existía mucho ‘blogging’ informativo en materia vegetariana, pero no encontraba una única página web que aunase todos los datos necesarios y resolviera dudas como, por ejemplo, cómo sustituir los valores nutricionales de la carne. “Como plataforma proponemos un sistema en el que el ‘veggie’ encuentre información dietética y herramientas para seguir una correcta alimentación”. La política de contenidos pasa por presentar en la plataforma tanto videos, estadísticas, fotos, artículos, infografías como encuestas. Pero su plato fuerte es la tienda online desde la que ofrece más de 1.500 productos con ventas en España y, en un futuro próximo, fuera de nuestras fronteras. Hamburguesas, salchichas, langostinos, pescado, quesos…, todo ‘veggie’ y con posibilidad de no romper la cadena de frío durante el proceso de envío. El año pasado facturaron 100.000 euros en 3.500 pedidos de 2.000 clientes en total.

Miwuki: una base de datos para adoptar

Álvaro de Francisco y Álvaro Serrano. De las mentes de un veterinario y un ingeniero informático nació Miwuki. Una plataforma que busca cubrir las necesidades de las protectoras de animales a la hora de registrar toda la información sobre cada mascota que entra o sale del recinto. Ante la falta de recursos económicos de los cuidadores para adquirir programas de gestión de bases de datos o servidores de páginas web, Miwuki les ayuda a gestionar de forma gratuita los animales a su cargo registrando toda la información que los describe, su fecha de abandono o de adopción o si están de acogida temporal, además de estadísticas que les van mostrando las entradas y salidas de mascotas. Hasta ahora, 146 protectoras se han apuntado a esta plataforma en toda España, con 531 animales registrados. La segunda plataforma, la aplicación móvil, ofrece un servicio de adopción. “Hoy mismo vamos a lanzar una App en la que habrá una ficha de cada protectora registrada donde los futuros dueños podrán revisar todos los animales disponibles”, explica de Francisco.

Mimo: en la mejor compañía

Juana Mª del Vas. Mimo encontró una carencia en el mercado y en los servicios públicos de ayuda a los dependientes. ¿Su fuerte?, un asesoramiento amplio y una meticulosa selección del personal asistente que ofrecen a aquellas familias que necesitan dejar a cargo de alguien el cuidado de sus mayores o de personas impedidas por enfermedad. La cara visible de Mimo es Juana María del Vas, profesora de Derecho Civil, que dio hace tres años un paso hacia su vocación socio-sanitaria a través del emprendimiento en el ámbito jurídico-empresarial. «Para las familias, que haya una empresa responsable detrás les da más seguridad. Prefieren comprobar a través de un profesional que los cuidadores tienen experiencia, formación y referencias», explica del Vas. Actualmente tienen una bolsa de trabajo de más de 200 cuidadores, atienden a más de 100 personas no solo en la Región, sino también en Alicante y Valencia. “Suelen contratarnos matrimonios que necesitan ayuda, personas viudas que quieren compañía, personas con Alzheimer, ELA o cáncer; que buscan un cuidador interno las 24 horas del día, externo o durante ingresos hospitalarios».

Nido Robotics: bucear desde la pantalla



Buscando un viejo avión de la 2º Guerra Mundial hundido en aguas de Papua Nueva Guinea, a Roy Petter, noruego de nacimiento y marino mercante de profesión, se le ocurrió la idea de poder bucear con algún aparato que pudiera alejar del peligro de sumergirse en aguas profundas al ser humano. Ya en España formó la Asociación de Makers de la Región de Murcia, un movimiento cultural y tecnológico que le permitió fabricar digitalmente objetos hechos por él mismo. Nido Robotics, un dron submarino de amplia movilidad, es el resultado final de una laboriosa investigación que consigue cubrir la necesidad de utilizar robots baratos para trabajos marítimos. Entre sus funciones principales se encuentran la revisión de redes a gran profundidad y de anclas, o la inspección de buques. «Los componentes de Nido Robotics se importan desde el extranjero y su ensamblaje se realiza en Murcia, pero algunas de las piezas las hacemos en nuestro taller. En un futuro queremos llegar al 70 por ciento de producción de los componentes en la Región».

LockUp: el Smartphone encaja en la cerradura

Faustino Fernández. Su idea se centra en cambiar las llaves de los hoteles y de los apartamentos por algo más moderno: el móvil. Recientemente premiado en la feria de Fitur de Madrid como uno de los 3 proyectos a tener en cuenta este 2017, Faustino Fernández, ingeniero técnico industrial, y su equipo, ya han implantado su idea en algunas de las principales cadenas hoteleras de España, mientras que en EE.UU. han conseguido instalar ‘LockUp’ en dos hoteles de Miami, Florida, y uno en Los Angeles, California. «Nos centramos en el turismo porque el volumen de negocio es mucho mayor», cuenta Fernández. El proyecto se diversifica en dos ramas. La primera sigue el modelo hostelero estadounidense, con la aplicación ‘LockUp’ instalada en el móvil del cliente, los datos de éste estarán antes del check-in a disposición del hotel, con lo cual no tendrá que pasar por recepción. Una vez en la habitación, la puerta se podrá abrir, gracias a una sencilla actualización de la cerradura electrónica, a través del smartphone. ”La App, en definitiva, cumple todo el ciclo de vida de la estancia del cliente”. La segunda rama, se centrará en apartamentos turísticos.