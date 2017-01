Elisa Giménez Girón: “Caravaca tiene que ser un proyecto estratégico y turístico durante todo el año”

Una información de Enrique Soler



«Caravaca es el alma de la Región de Murcia». Con esta frase pronunciada en FITUR por Monseñor Lorca Planes comienza la entrevista con Elisa Giménez-Girón, la primera hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, hija también de hermano mayor. Como novedad de este jubilar, se podrán hacer otras celebraciones religiosas en torno al jubileo, como la renovación del bautismo en la parroquia de San Francisco, una celebración mariana en La Concepción y un encuentro con los místicos en el Convento de los Padres Carmelitas.

¿Cómo han sido los preparativos para el Año Santo? La Cofradía, el año anterior al Santo, organiza lo que se conoce como el Año Preparatorio. Desde la Cofradía hemos preparado una actividad por mes, empezando por la Apertura del Preparatorio, presidida por el cardenal Rouco Varela. Vino el nuncio de su Santidad en España y ofreció una conferencia el General de los Carmelitas. Hubo un concierto en el castillo con Paloma Gómez Borrero y el barítono Luis Santana, acompañados al piano. Lo último fue una gran celebración con todos los grupos de voluntarios que van a participar en el Año Jubilar, incluida la junta representativa, los grupos de voluntarios y todo aquel que quiso estar acompañándonos.

¿Cómo se ha apoyado desde el Gobierno regional este acontecimiento tan importante para Caravaca de la Cruz? Será un año de sorpresas y novedades en toda la comarca. Pondremos en valor todo lo que la Región de Murcia tiene, el desarrollo turístico del interior y la hospitalidad de esta tierra. Ofreceremos lo mejor que tenemos. Estamos preparados para superar las cifras de años anteriores y recibir a un gran número de visitantes que estoy segura de que vivirán una experiencia inolvidable. Hay preparadas más de un centenar de actividades que son el inicio de una gran propuesta programática transversal y variada en cultura, naturaleza, gastronomía, tradiciones, historia, y como fondo, el culto, la devoción y la fe. Caravaca tiene que ser un proyecto estratégico y turístico todo el año, y hemos coordinado todos los esfuerzos para que sea un éxito. A nivel institucional, se ha creado la Fundación Caminos de la Cruz, de la que Cofradía forma parte, y la Comisión Interadministrativa, que se encarga de dar el visto a los proyectos que formarán parte del mecenazgo o de las exenciones fiscales. Es la primera vez que la Cofradía participa.

¿En qué consiste el Libro del Peregrino? Es una publicación que se hace de tamaño cuartilla, doce o quince página, explicativa del Año Jubilar. Va dirigida sobre todo a los sacerdotes, para que ellos a su vez lo expliquen en sus parroquias: la historia de Caravaca, la concesión del Año Jubilar, cómo se gana el jubileo…

¿Cómo es la relación de la Cofradía con los otros actores implicados en la celebración? Nuestra máxima colaboración es con el Obispado, con el que consultamos y consensuamos todo lo que se hace desde Cofradía. Con las instituciones civiles como el Ayuntamiento hemos creado una especie de comisión y nos reunimos periódicamente desde hace cuatro o cinco meses para adelantarnos a los problemas que nos puedan surgir, coordinarnos, informarnos sobre el número de peregrinos y los horarios…

¿Qué le pareció la presentación en la Casa de las Américas de Madrid? Bien. Puede ser un altavoz importante para toda España el haberlo hecho en Madrid. Asistieron medios nacionales que no hubieran acudido si hubiera sido en Murcia. En cuanto a la presentación, se me hizo amena. Y además, una vez finalizada pudimos compartir todos los presentes nuestras sensaciones y deseos sobre el año jubilar.

¿Hay un conocimiento mayor de Caravaca y de su Cruz fuera de nuestra región? Estuve en Valladolid de vacaciones y me encontré con un cartel del año jubilar en la catedral. Es mi experiencia y también la de otros muchos caravaqueños, el encontrarnos anunciada fuera un acontecimiento tan importante, para nosotros y para la cristiandad.

¿Cómo vivió el anterior Año Jubilar? Estaba próxima a la cofradía, aunque no tenía un cargo de relevancia. Participé en la apertura, pero siempre lo he hecho, aunque como feligresa en 2003, al pensar que es algo importante para Caravaca.

¿Qué se han planteado mejorar tras la celebración de 2010? Intentamos mejorar sobre todo en la atención al peregrino, porque muchos de los que vendrán en 2017 lo hicieron en 2010 y también en 2003. No nos gustaría que pensaran que en estos catorce años nos hemos quedado dormidos.

¿Qué supone para usted ser Hermana Mayor, y más aún en estas fechas? Significa una gran satisfacción atender a tanta gente, el poder vivir experiencias distintas, pero sobre todo una gran responsabilidad sabernos el destino de todos los peregrinos. Quien viene buscando la fe, el consuelo, debe ser muy bien cuidado.

¿Imaginaba la importancia que podría llegar a tomar este acontecimiento? No. Pero ni yo ni casi nadie. En Caravaca y en la Cofradía hay un antes y un después a la concesión del jubilar a perpetuidad. Somos una Cofradía de Gloria y siempre hemos estado volcados en la realización de las Fiestas a la Santísima Cruz y los rituales, además de la difusión de su culto. No es que hoy hayan pasado a segundo plano, porque es una obligación mantener los rituales como nos los legaron nuestros antepasados, pero sí es cierto que cada vez tiene mayor importancia el año jubilar de Caravaca y la basílica como centro e peregrinación nacional e internacional.

¿Vendrán las más altas autoridades de la Iglesia? Las gestiones se hacen ahora y se hacen siempre. Es complicado. Primero tiene que visitar el papa España, y que lo incluya en su viaje. Pero aún no ha programado ninguno, cuando lo haga lo podemos intentar. Cuando le llevé el óvolo lo invité, y si no ha venido antes, volveremos a intentarlo al llevar el óvolo de nuevo.

¿Qué espera de este Año Jubilar? Normalidad en todas las peregrinaciones, y que seamos capaces de acoger a los peregrinos que vengan tanto en nuestra ciudad como en nuestros corazones.

¿Cómo fue tomar la decisión de presentarse al cargo? Ha sido una ilusión que he tenido, desde que era muy joven. Mi padre fue Hermano Mayor y en mi casa siempre se ha hablado mucho de la Cofradía; es algo que he visto toda mi vida. Van pasando los años y cuando tienes una cierta edad te das cuenta que es el momento de presentarte al cargo. Si me hubiera esperado más quizás sería muy mayor y coincidiendo que este año dejaba el cargo Pedro Pozo, me pareció el momento oportuno.

Aunque usted no había nacido cuando su padre fue Hermano Mayor, seguro que pondrá en practica todas las vivencias que le contó a lo largo de su vida. Por supuesto, a mí me han inculcado a lo largo de toda mi vida, mucho respeto a la cofradía y sobre todo respeto a los hermanos mayores, así como trabajar activamente por la Cruz. Procedo de una familia católica practicante, yo también lo soy, y siempre en mi casa la norma ha sido: la cruz por encimo de todo.

¿Qué valores podría destacar de su Junta de Cofradía? Creo que a todos nos une un profundo amor hacía la Santísima Cruz, son personas que conozco desde hace muchos años y que estoy convencida que desarrollaran un gran trabajo.