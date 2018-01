Destacado Rosa Clará inaugura tienda en Murcia junto a Linda Morselli y Jesús Mariñas

Numerosos invitados asistieron a la apertura oficial del local de la diseñadora de vestidos de novia La conocida diseñadora de vestidos de novia Rosa Clará no quiso perderse este mediodía la inauguración de la nueva tienda de la firma homónima situada en la capital murciana. Aunque la marca ya tuvo abierto un establecimiento en Murcia en régimen de franquiciado, este supone la apuesta firme de Clará por llegar a las novias de la Región. "Aunque ahora se ha celebrado la inauguración oficial, la tienda ya abrió sus puertas en septiembre. Desde entonces han sido muchas las novias que han querido confiar en nosotras para hacer realidad el vestido de sus sueños", explican desde la tienda. En palabras de la directora de prensa de Clará, Yolanda Morea, "la firma es muy querida en la Región y en el Levante, por lo que desde septiembre hemos tenido muy buena acogida por parte de los murcianos". Más de una decena de blogueros y medios especializados en sociedad y moda han querido acompañar a la diseñadora y a su equipo de asistentes en la fiesta de apertura oficial, entre cuyos invitados destacó la presencia del periodista del corazón Jesús Mariñas, que también acudió a apoyar a la diseñadora en su apertura en Murcia. Entre selfies, posados y halagos al buenhacer de la diseñadora los camareros han servido un catering muy cuidado, elaborado por el equipo de Con pico fino, del que han dado buena cuenta los asistentes mientras lucían sus modelitos bien estudiados junto a algunos de los diseños de Rosa Clará exhibidos en la tienda. Sin embargo, el plato fuerte de la inauguración fue la aparición de la modelo italiana Linda Morselli, conocida por la mayoría de los asistentes por ser la actual pareja del piloto de F1 Fernando Alonso y que fue la encargada de amadrinar el evento. Morselli ha posado incansable ante los flashes de los fotógrafos y ha atendido las preguntas de la prensa sobre su carrera profesional, así como sus planes de futuro con el piloto, con el que no descarta formar una familia, aunque por el momento no piensan "ni en boda ni en bebés", por lo que habrá que esperar para ver a la modelo vestida de blanco con la firma de Rosa Clará. Un ojo especial para vestir a cada novia En un tiempo en el que el selfi y las apariencias están a la orden del día, entre bambalinas, las siete empleadas de la tienda, seis dependientas y la modista, dejan a un lado el glamour y las poses y confiesan que "lo importante es no fallar en el día más importante de muchas mujeres y encontrar el vestido que las haga brillar, que las haga ser luz". Encarna es la modista de la tienda murciana de Rosa Clará y ha confeccionado durante 40 años miles de trajes de novia. Esas cuatro décadas de experiencia son un extra que la firma podrá ofrecer a partir de ahora a las nuevas novias que lleguen hasta el número 19 de la calle González Adalid de Murcia. "Después de tantos años vistiendo novias, he desarrollado un ojo especial para saber qué le va bien a cada mujer. Solo necesito mirarla y escuchar qué le gusta y cuál es su estilo para saber qué le va a ir bien y empezar a pensar en cómo será el vestido", explica Encarna. "Las novias son cada vez más exigentes. Internet ha ayudado a que todos los detalles, tejidos y formas estén al alcance de cualquiera, por lo que es muy habitual que cuando llegan a la tienda sepan exactamente qué es lo que buscan y hemos aprendido a estar a la altura para atenderlas con la exigencia que requiere. También las hay que llegan a Rosa Clará con ideas muy claras, pero al ver los vestidos se abruman y necesitan ayuda para saber qué es lo que mejor va con ellas", aseguran desde Rosa Clará.