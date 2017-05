Luisa F. Martínez de Haro: “La mujer va a jugar un papel fundamental en Cirugía y en todo”

Accede a la cátedra en la UMU tras casi 40 años de ejercicio profesional "y de mucho trabajo"

Primera mujer catedrática de Cirugía de España. Es la jefa de sección de Cirugía Esófago-Gástrica del hospital Virgen de la Arrixaca, y desde hace 5 días la primera mujer catedrática de Cirugía de España. «Espero ser la primera de muchas», destaca.

Terminó la carrera de Medicina en la Universidad de Murcia (UMU) en el año 79, y su amor por la cirugía se debe al que fuera su profesor, Pascual Parrilla, actual jefe de Cirugía General del hospital Virgen de la Arrixaca. Reconoce que la mujer ha recorrido mucho camino en estos años en Medicina, aunque deja claro que en algunas especialidades aún queda mucho por andar para que haya una mayor presencia femenina.

¿Por qué se ha tardado tanto en que una mujer llegue a ser catedrática de Cirugía en España?

Yo terminé hace casi cuarenta años y cuando decidí ser cirujana había un ambiente poco propicio en el ámbito profesional. De hecho, entonces sólo había una en Murcia, y vino de Valencia con el doctor Parrilla, que entonces era

jefe de Digestivo de la Arrixaca. Pero poco a poco y con paciencia, y trabajando más que lo que han trabajado otros para llegar al mismo sitio, he llegado. Porque no sólo hablamos de trabajar en la parte clínica y asistencial, sino también de la actividad docente e investigadora. Pese a todo, esto no es una meta, sino una etapa más.

¿Cuándo entró en el mundo de la docencia?

En el año 90 me presenté a profesora titular en la Universidad de Murcia y gané una oposición. Este fue el paso más importante en mi carrera docente, de la que poco a poco me había ido apasionando. Y cuando tuve opción a presentarme a la cátedra a través de la agencia nacional ANECA, lo hice. Y me lo han aceptado. Y soy la primera porque hay que recorrer un largo camino hasta llegar aquí y no es fácil, sobre todo cuando yo empecé.

¿Considera que es ahora menos complicado?

La cirugía, en todas sus subespecialidades ha sido un mundo de hombres. No había mujeres y eso explica que no sólo no haya otras mujeres catedráticas, sino muchas jefas de servicio, que no creo que superen la decena en todo el país. Pero esto no ocurre en otras especialidades médicas. Sin embargo, a finales de los 90 empezaron a haber más mujeres residentes de cirugía y en la Arrixaca ya hay cirujanas excepcionales, quizá mejores que muchos hombres.

Entonces cabe esperar que usted sea la primera de muchas catedráticas.

Espero serlo, y que sea el inicio de una serie de nuevas catedráticas que traigan un soplo de aire fresco a la Universidad. Pero es complicado porque para acceder a la cátedra hay que hacer, además de la actividad asistencial, una actividad investigadora, con publicaciones, y la docente que te ocupa mucho tiempo. Y para eso es necesario que te sea propicio el ambiente familiar, que te lo facilite. Yo no estoy casada y probablemente, si lo hubiera estado, no habría llegado hasta aquí, porque esto es un trabajo de 24 horas. Pero sí es cierto que vendrán más, porque cada vez hay más chicas rotando en la Facultad, que además son muy buenas y tienen muy buen nivel. En el futuro la mujer va a jugar un papel fundamental en la cirugía y en todo.

Como catedrática, ¿qué impronta quiere llevar al mundo académico?

Mi campo profesional tiene tres pilares principales, el asistencial, el docente y el investigador. Desde el punto de vista docente, actualmente están saliendo muchos planes nuevos, pero lo que me gustaría es que los alumnos hicieran la mayor parte del currículum de la parte clínica en el hospital. El hospital es tan suyo como nuestro y deben sacar el máximo partido de su paso por allí. Deben preguntar todo lo que no entiendan, deben involucrarse mucho. Y sobre todo que les quede claro que lo más importante es el enfermo.

No es la primera vez que lo escucho, y sin embargo, tampoco es infrecuente escuchar quejas de pacientes que dicen que muchos médicos no les miran ni a la cara cuando les visitan.

Es cierto que a veces somos demasiado tecnócratas y no hablamos con el enfermo; estamos con el ordenador y no les miramos la cara. Pero como siempre dice Parrilla, lo más importante son los enfermos y hay que hablar con ellos, darles todo tipo de explicaciones. Hay que eliminar la deshumanización, pues allí donde no llega la medicina, con el trato personal puedes ayudar mucho.