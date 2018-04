El Bando de la Huerta 2018 calienta motores

Lecheros antiguos, caballos y 'güertanicos' en silleta pueblan la ciudad de Murcia en uno de sus días grandes

Un artículo de Ana Lucas

A las once y cinco de la mañana hay en la Plaza Mayor hasta cinco puestos de pipas, palomitas, refrescos y globos con forma de Bob Esponja, Dora la Exploradora y personajes de La Patrulla Canina. Los puestos forman un cuadro de quietud. Aún no ha empezado su periplo por las calles de una ciudad que vive uno de sus días grandes, junto al Entierro de la Sardina. Mientras los responsables de los puestos se sientan en el bordillo de la acera, a esperar para iniciar la marcha, los bares y restaurantes de la plaza comienzan a instalar las barras que en unas horas se llenarán de refajos y zaragüeles. “Hoy tenemos la máquina del café apagada”, indica un hostelero a los clientes que demandan, a primera hora, un cortado. “Es que hoy pocos les van a pedir café”, apostilla un vecino, que ha bajado a comprar el periódico y se vuelve a su casa “porque este día no es para la gente de mi edad”. Aunque aún no se oye música, se intuye lo que está a punto de explotar. Es como si el mundo estuviese aún sin estrenar. Como en la primera tabla del tríptico de El Jardín de las Delicias. Reina la paz, pero huele al inminente jolgorio que se avecina.

Once y media de la mañana. Empiezan a verse los primeros huertanos, aunque apenas hay gente en el parque de La Pólvora. Atrás quedaron esas estampas de esplendor y botelleo en la hierba que tantos años atrás han deslucido la fiesta. Atracciones de feria instaladas para la ocasión esperan a los niños. Desde primera hora de la mañana es tendencia en Twitter #BandodelaHuerta2018.

Pinchas en la etiqueta y llegan felicitaciones de toda España a los murcianos. Deseando un buen día.

Doce menos veinte de la mañana. Pasan grupúsculos de güertanicos con bambos y una pareja mayor de güiris, mapa en mano. “La gente sale tarde. A las doce y media o una se arregla. Espérate a las cuatro de la tarde, que está todo reservado”, explica una camarera de una terraza en la plaza Antonio Pérez Crespo, junto a Condestable.

Mediodía. Una calesa con un caballo pasa por Isaac Albéniz. Detrás, uno con un poni. La gente levanta sus móviles para hacerles fotos. En Ronda Norte, a la altura del bar El Torrao, cuatro huertanos en bici portan lecheras antiguas. “Estamos desde la nueve de la mañana recorriendo toda Murcia. Como se llevaba la leche antiguamente”, indica uno de ellos. “Me acuerdo yo cuando iban con eso, era yo pequeño”, comenta un señor. “Salían todos los días, por la mañana temprano, iban a tu casa y te llevaban la leche. Tenían las casas que les compraban siempre”, apunta su esposa.

Una menos veinte. En la plaza de Santa María de Gracia, una joven sudamericana se coloca dos claveles en el pelo. “Sus fiestas son bien hermosas”, señala. “Ella ya es más murciana que yo”, apostilla su amiga, “de San Antolín de toda la vida”. Caminando por Ronda Norte, destaca el que no va vestido.