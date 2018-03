«Quiero que los murcianos se sientan orgullosos de la persona que les representa este año»

La joven afronta su reinado con orgullo y asegura que representará a Murcia fuera de la ciudad y mostrará sus costumbres y tradiciones

Un artículo de MARINA GALERA

Laura Navarro es la nueva Reina de la Huerta. Esta joven de 19 años, que cumplirá los 20 el día del Entierro de la Sardina, es estudiante de Educación Infantil, pertenece a la Peña El Pimiento y reconoce que le gusta visitar el Santuario de la Fuensanta para reflexionar.

P ¿Qué representa para usted ser Reina de la Huerta?

R Para mí es muy importante, me siento muy orgullosa de este nombramiento porque implica representar a toda Murcia fuera. La Reina de la Huerta es la persona que representa a toda la ciudad: sus tradiciones, folclore, costumbres…

P ¿Quién la animó a presentarse?

R Mi peña. Sobre todo mi presidente y por supuesto mis padres, que me apoyaron en todo momento y me animaron a vivir esta experiencia tan emocionante.

P ¿Cómo ha vivido estas últimas semanas antes del nombramiento?

R Con muchos nervios a la hora de preparar todo y viviendo al máximo los actos que hemos tenido esta semana, ya que el martes tuvimos la ofrenda floral y el miércoles una visita a Estrella de Levante.

P ¿Qué es lo que más le está gustando hasta el momento? ¿Y qué está resultando más difícil?

R Lo mejor son las compañeras y las amigas que estoy haciendo. Lo más difícil está siendo aprender a calmar los nervios porque es una gran responsabilidad.

P ¿Qué sintió al escuchar su nombre anoche? ¿Cómo fue ese momento?

R No me lo creía porque no esperaba ser elegida, ya que hace dos años salió mi peña. Además, entre el grupo de las 15 damas que nombraron al final, había otra chica que se llama igual que yo, Laura, y cuando dijeron el nombre, durante unos momentos nos quedamos mirando sin saber quién de las dos éramos la Reina, hasta que dijeron el apellido. Me puse a llorar porque sentí una gran emoción.

P ¿Qué cree que ha hecho que el jurado la eligiera Reina de la Huerta 2018?

R Creo que influyó la entrevista con el jurado, en la que me sentí muy cómoda desde el principio. Estuvimos hablando de forma muy natural y estuve muy tranquila y creo que es algo que han tenido en cuenta en la elección.

P ¿Cómo afronta su reinado?

R Con mucho orgullo y consciente de que tengo una gran responsabilidad. En las Fiestas quiero disfrutar de la convivencia entre las peñas y cuando viajemos para llevar Murcia a otras partes de España, quiero mostrar nuestra tierra y conocer la tradición de otras regiones. Quiero que al dejar mi reinado los murcianos se sientan orgullosos de la persona que ha representado a Murcia este año.