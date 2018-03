Californios: “No somos marrajos”

Los cofrades del Prendimiento ensalzan los desfiles encarnados frente a los morados en el tradicional Cabildo de los Dátiles - Han iniciado las gestiones para que los restos de los siete hermanos beatificados el pasado año descansen en Santa María

Un artículo de A. G.

Los hermanos de la Cofradía del Prendimiento celebraron ayer por la tarde su ya tradicional Cabildo de los Dátiles. Este coloquio de los californios sirvió para hacer un repaso de las actividades que la hermandad realizó el pasado año y para avivar la sana rivalidad que existe con los hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Así, el hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra, destacó que «no somos marrajos», haciendo alusión a que los californios podrían sacar a los granaderos el Martes Santo a las doce y dos minutos de la noche, con la Virgen marraja de la Piedad aún en las calles, pero que no lo hacen por «cortesía» y «respeto» a los desfiles morados. Con esto, De la Cerra cuestionó las ‘reglas’ que siguen los marrajos para salir a la calle en Viernes Santo, nada más acabar la procesión california del Silencio el Jueves Santo.

Joaquín García, presidente del Casino de Cartagena y mayordomo de la Cofradía del Prendimiento, elevó un grado más el pique contra los morados. Dijo que el hermano mayor marrajo, Francisco Pagán, que curiosamente comparte nombre y primer apellido con el capellán californio, tendría que pasarse al Prendimiento, «porque en su Cofradía le están dando muchos disgustos y aquí lo trataríamos mejor». Asimismo, ensalzó cómo los hermanos californios desafiaron las inclemencias meteorológicas y sacaron los tronos a la calle el Viernes de Dolores. «Otros cofrades hubieran hecho su paso marrajo, que es un paso al frente y media vuelta hacia el templo. Parece que los marrajos no hacen honor al nombre del pez y tienen terror al agua. Por eso no salen cuando caen cuatro gotas», aseveró con tono jocoso. Además, García cuestionó cómo se hacen los sudarios marrajos, ya que explicó que en la exposición de Balbino de la Cerra, que se hizo en Navidad, los sudarios de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno se mostraron tumbados sobre el expositor y no colgados, porque, según él, los marrajos temían que se dañarán. Al respecto añadió que los sudarios californios se mostraron colgados sin ningún problema. «Están mejor confeccionados», añadió el mayordomo.

Los californios brindaron con vino dulce y dátiles en honor al nombre de este Cabildo. Pero, antes de esto, el secretario general de la hermandad, Juan Clemente, avanzó los detalles de la nueva sede que la cofradía levantará en la antigua Espiga de Oro (calle del Aire). «Queremos que tenga dos plantas más, que se harán a modo de ático, así como un gran salón de actos en la planta baja y un lugar habilitado para los talleres de costura. Habrá un archivo y despachos para el hermano mayor, la tesorería y la secretaría», indicó. No obstante, De la Cerra se mostró cauto respecto al proyecto, ya que aún hace falta dinero para materializarlo. «El Cristo nos ha metido en esto y nos va a sacar», manifestó el hermano mayor. Por último, avanzó que ya han iniciado las gestiones para que los restos mortales de los siete beatos californios canonizados el pasado año descansen en la Capilla de los Mártires de Santa María. «Vamos a pedir permiso a sus herederos para que den el consentimiento», apuntó. El mismo día que fueron beatificados, el 11 de noviembre, el Cristo del Prendimiento desfiló en un encuentro cofrade frente a la Catedral de Murcia. «Los marrajos no llevaron ningún trono ese día histórico», concluyó De la Cerra.