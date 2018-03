Pepín Liria: “Los pañuelos deben ser agitados al aire por lo que más se ama”

El torero compara la rivalidad del Paso Blanco y el Paso Azul con la que se da en los ruedos en un emotivo pregón de Semana Santa

Un artículo de Francisco Gómez

El torero Pepín Liria fue el encargado anoche de leer el pregón de la Semana Santa de Lorca. El acto tuvo lugar en la colegiata de San Patricio ante una multitud de personas, muchas de ellas relacionadas con el mundo del toro, que no quisieron perderse el acontecimiento y acompañar al pregonero en un día tan importante en su vida, muy distinto al quehacer de su profesión aunque por medio, en ambos casos, está la pasión.

El encargado de presentar al pregonero fue al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aunque correspondía haberlo hecho al ex presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, pregonero en el año 2017, que, según Gil, no pudo cumplir con esa responsabilidad «por encontrarse fuera de la Región». Aparte de explicar con detalle lo que supone la Semana Santa para cualquier lorquino o visitante, destacando lo más importante de los desfiles bíblico- pasionales declarados de Interés Turístico Internacional y cuyos bordados van camino de convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no faltaron durante el pregón las alusiones al mundo del toro y lo que ello entraña.

Pepín Liria empezó diciendo que «vengo a Lorca como pregonero para decirle al mundo que comienza la Semana Santa, una Semana Santa muy especial y original». Agradeció al Paso Azul que se fijara en él para ello señalando que «debo gratitud y reconocimiento al Paso Azul cuyos dirigentes me hicieron este honor grande y valioso, lo mismo que al Ayuntamiento, a Lorca y a las cofradías y especialmente a la Virgen de los Dolores, cuya protección invoco en una nueva etapa recientemente abierta en mi vida». Prosiguió diciendo que «hoy -ayer para el lector- me siento un lorquino más y mi sentimiento hace que tome carta de naturaleza en la Corredera, en la colegiata, en la muralla de la ciudad y especialmente en Sutullena, la plaza de toros que, sin duda, volverá al esplendor maravilloso de las tardes de toros». Un pregonero, dijo más adelante «está vinculado al deber de decir siempre la verdad, ya que mientras que la verdad debe pregonarse, a la mentira conviene ponerle sordina». Liria señaló asimismo en otro momento de su intervención que «he averiguado que la Semana Santa de Lorca es ante todo y sobre todo expresión religiosa y sé también que no dura una semana sino 10 días comprendidos entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección».

Más adelante hizo referencia a la importancia de todas las cofradías en la Semana Santa lorquina: azules, blancos, encarnados, morados, la Curia Paso Negro y la Archicofradía del Resucitado, añadiendo que «cuando toreo y oigo ese silencio en mi interior, la cercanía del toro y su peligro intrínseco, siento el calor y el color del silencio dentro de mí».

Continuando con las alusiones al mundo de la tauromaquia comparó la rivalidad entre blancos y azules con la que también existe en el toreo y en este sentido dijo que «la rivalidad es también consustancial al toreo donde muchos rivalizaron y en ese sentido la rivalidad persiste hoy».

También invitó a todos a participar en la Semana Santa, «porque la locura debe continuar todos los años y los pañuelos deben salir agitados al aire, pañuelos de gozo, de ánimo, representantes del corazón, extendidos al viento y al saludo y reverencia de lo que se más se ama».